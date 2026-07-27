नागौर में बिखरे दफ्तर, खाली कुर्सियां… आखिर कब मिलेगा नागौर को मिनी सचिवालय?

नागौर में कलक्ट्रेट शहर के मध्य स्थित है, लेकिन अधिकांश विभाग अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग, सीएमएचओ कार्यालय और महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर रोड पर हैं। जिला परिवहन कार्यालय भी कलक्ट्रेट से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय बालवा रोड पर लगभग पांच किलोमीटर दूर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्किट हाउस के सामने, जबकि कृषि, पशुपालन, राष्ट्रीय राजमार्ग और डिस्कॉम के कार्यालय मानासर क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय व उप पंजीयक कार्यालय फाटक पार मेला मैदान में संचालित हो रहे हैं। वन विभाग व खनिज विभाग के कार्यालय कॉलेज रोड पर स्टेडियम के सामने संचालित हो रहे हैं। जलदाय विभाग का कार्यालय वाटर वक्र्स चौराहे पर व आयकर विभाग, एसीबी कार्यालय मिर्धा कॉलेज के सामने हैं। इस बिखरी हुई व्यवस्था के कारण एक ही काम के लिए नागरिकों को कई किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है।