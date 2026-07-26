Rajasthan:सेना के जवान का हार्ट अटैक से निधन; तिरंगे में लिपटे बेटे को देख मां बेसुध, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई

नागौर। देश की रक्षा के लिए मणिपुर में तैनात नागौर जिले के अलाय निवासी भारतीय सेना के हवलदार भगवानाराम विश्नोई (40) पुत्र गोपीचंद का शनिवार दोपहर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे सात अगस्त तक छुट्टी लेकर नागौर आए हुए थे। शनिवार दोपहर में घर पर अचानक चक्कर आने पर बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें लेकर तत्काल जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका निधन हो गया। रविवार को सेना के जवानों की मौजूदगी में उनके पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव अलाय में अंतिम संस्कार किया गया।