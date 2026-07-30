नागौर: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बिगड़ी 5 मरीजों की तबीयत, आंखों में जलन और धुंधलेपन की शिकायत; जयपुर रेफर

एसएमएस अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित मरीजों में घासीराम (65), हीराराम (73), गोकुल (70), मीरा देवी (68) और नारायणी (67) शामिल हैं। ये सभी मरीज बुधवार रात करीब 9:30 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए देर रात ही सीनियर डॉक्टरों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित कर तुरंत इलाज शुरू करवाया।