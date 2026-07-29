जयपुर में बेटी पैदा होने पर पिता ने अस्पताल में ही गला दबाकर मार डाला, ऑपरेशन से हुई थी डिलीवरी

Jaipur Father Kills Newborn Baby Girl: चंदवाजी (जयपुर ग्रामीण): जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल में बुधवार तड़के इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेटे की चाहत में अंधे हुए एक पिता ने अपनी ही तीन दिन की मासूम नवजात बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। रिश्तों का कत्ल करने वाली इस क्रूर घटना से अस्पताल प्रशासन ही नहीं, पूरे क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है।