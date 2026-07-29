Rajasthan Weather News : राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट, 2 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून

Rajasthan Rain News: जयपुर। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को 22 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 117 एमएम बारिश टोंक में हुई, जबकि झालावाड़ के झालरापाटन में 87 एमएम पानी बरसा।