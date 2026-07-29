29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: ‘साहब आएंगे’… और इंसानियत चली गई! धक्के देकर भीगने पर किया मजबूर, पुलिस की ‘अमानवीय’ तस्वीर आई सामने

Jaipur VIP Movement : वीआइपी आए तो सड़क खाली हो, यह समझ आता है। लेकिन वीआइपी की सुरक्षा के नाम पर बारिश से बच रहे आम लोगों को बस शेल्टर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए, यह तस्वीर जयपुर पुलिस के संवेदनहीन चेहरे को एक बार फिर बेनकाब करती है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 29, 2026

jaipur Police

फोटो-वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

जयपुर। वीआइपी आए तो सड़क खाली हो, यह समझ आता है। लेकिन वीआइपी की सुरक्षा के नाम पर बारिश से बच रहे आम लोगों को बस शेल्टर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए, यह तस्वीर जयपुर पुलिस के संवेदनहीन चेहरे को एक बार फिर बेनकाब करती है। मंगलवार को जेएलएन मार्ग पर तेज बारिश के बीच ऑफिस से लौट रहे लोग, छात्र और राहगीर मालवीय नगर बस शेल्टर के नीचे खड़े थे। तभी सूचना मिली कि वीआईपी काफिला निकलेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शेल्टर की ओर पहुंचे और लोगों को हटाना शुरू कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिना किसी चेतावनी के पहले लोगों को हटने के लिए कहा गया, फिर धक्के देकर शेल्टर से बाहर निकाल दिया गया। शहर में वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आमजन के प्रति सिस्टम और पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा वायरल वीडियो में सामने आया।

महिलाओं, बुजुर्गों, स्कूली बच्चों सहित सभी को शेल्टर से हटाकर तेज बारिश में सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया। कई लोगों के हाथों में फाइलें और लैपटॉप बैग थे। वहां मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी लोगों को शेल्टर से बाहर धकेल रहे हैं, जबकि खुद छाते के नीचे खड़े हैं। यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जगतपुरा की यादें ताजा

यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले जगतपुरा में मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान मोमोज बेचने वाली एक महिला को धक्का लगने से वह गर्म कढ़ाई के पास गिर गई थी और बुरी तरह झुलस गई थी। तब भी पुलिस की वीआईपी ड्यूटी पर सवाल उठे थे। मामला समय के साथ शांत हो गया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया।

वायरल वीडियो देख आए कमेंट्स…

चमचागिरी करना भारी पड जाएगा पुलिस वाले भैया। वीआइपी प्रोटोकॉल बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमारी 5 साल बाद में एक ही ताकत है… वोट। भैया वोट सोच समझ कर दिया करो।
-सुरेश

शर्म की बात। यह इंसान, इंसान को ही नहीं समझता। मानवता तो मर चुकी है।
-गणेश

गाड़ी क्या यात्री प्रतीक्षालय का ऊपर होके जाएगी?
-राकेश

बेशर्म, बेहया, राक्षस… इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें। कैसा प्रोटोकॉल… किसका प्रोटोकॉल…? तुम सब जनता के नौकर सेवक हो, मालिक नहीं, अपनी सीमा ना भूलो, समय सबका आता है।
-दिवाकर

जिम्मेदारों से नहीं मिला जवाब

जेएलएन मार्ग पर शेल्टर के नीचे खड़े लोगों को पुलिसकर्मी द्वारा खदेड़ते हुए वायरय वीडियो की सच्चाई और पक्ष जानने के लिए पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा को कई बार फोन लगाया गया लेकिन दोनों अधिकारियों ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया।

‘अब टाइफाइड से जंग…’: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके की बिगड़ी तबीयत, ड्रिप वाली फोटो वायरल

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 10:22 am

Published on:

29 Jul 2026 10:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: ‘साहब आएंगे’… और इंसानियत चली गई! धक्के देकर भीगने पर किया मजबूर, पुलिस की ‘अमानवीय’ तस्वीर आई सामने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस के जवानों को ‘तनाव मुक्त’ कराएगी ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, जानें आखिर क्या है ये 5 साल का ‘इंटरनेशनल समझौता’?

Rajasthan Police University Of Manchester MoU Mental Health Training Welfare
जयपुर

फिर चर्चा में सिंधिया परिवार के ‘हज़ारों-करोड़’ का संपत्ति समझौता विवाद, वसुंधरा राजे समेत तीनों बहनों के ‘जवाब’ से होगा फैसला !

Vasundhara Raje Scindia Family Property Settlement Dispute Court Hearing
जयपुर

अमायरा सुसाइड केस: नीरजा मोदी स्कूल के डायरेक्टर-प्रिंसिपल समेत सभी आरोपियों को जमानत, पिता बोले- जारी रहेगी लड़ाई

Amyra Suicide Case Update
जयपुर

स्कूलों में पानी पी रहे बच्चे, यहां उनके दूध से बन रहा मावा! जयपुर में बाल गोपाल योजना का 3 हजार किलो मिल्क पाउडर जब्त

Pannadhay Bal Gopal Yojana
जयपुर

जयपुर में टॉफी का झांसा देकर बस स्टैंड से किडनैप की 3 साल की मासूम, ऑटो ड्राइवर ने टोका तो बच्ची को छोड़कर भागा किडनैपर

Jaipur Kidnapping Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.