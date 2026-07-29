Jaipur: ‘साहब आएंगे’… और इंसानियत चली गई! धक्के देकर भीगने पर किया मजबूर, पुलिस की ‘अमानवीय’ तस्वीर आई सामने

जयपुर। वीआइपी आए तो सड़क खाली हो, यह समझ आता है। लेकिन वीआइपी की सुरक्षा के नाम पर बारिश से बच रहे आम लोगों को बस शेल्टर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए, यह तस्वीर जयपुर पुलिस के संवेदनहीन चेहरे को एक बार फिर बेनकाब करती है। मंगलवार को जेएलएन मार्ग पर तेज बारिश के बीच ऑफिस से लौट रहे लोग, छात्र और राहगीर मालवीय नगर बस शेल्टर के नीचे खड़े थे। तभी सूचना मिली कि वीआईपी काफिला निकलेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शेल्टर की ओर पहुंचे और लोगों को हटाना शुरू कर दिया।