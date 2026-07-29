जयपुर में टॉफी का झांसा देकर बस स्टैंड से किडनैप की 3 साल की मासूम, ऑटो ड्राइवर ने टोका तो बच्ची को छोड़कर भागा किडनैपर

Jaipur Kidnapping Case: राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मंगलवार रात 3 साल की मासूम बच्ची के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने का झांसा देकर बस स्टैंड से अपने साथ ले गया लेकिन एक सतर्क ऑटो चालक की सूझबूझ से महज 10 मिनट के भीतर बच्ची सकुशल बरामद हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।