चार वाहनों की टक्कर में दो जनों की मौत, तीन घायल

विल्लुपुरम. जिले में अय्यूर अगरम रेलवे ओवरपास पर एक मोटरसाइकिल, लग्जरी बस, कार और टेम्पो वैन के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा मंगलवार अलसुबह उस समय हुआ जब ओवरपास पर जा रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एक लग्जरी बस से सीधे टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे पीछे से आ रही एक कार और टेम्पो वैन आपस में टकरा गईं और कई वाहनों की इस टक्कर में एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ती चली गईं।



इस दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान विल्लुपुरम जिले के नरसिंगपुरम निवासी भूपति, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और चेन्नई के मूडीचूर निवासी जॉन अनबझगन (55) के रूप में हुई है, जो कार में सवार थे।



सूचना मिलते ही विल्लुपुरम पुलिस ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। क्षतिग्रस्त वाहनों के भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।



इस बीच, हादसे में घायल हुए तीन यात्रियों लाजर, सोलोमन और कार चालक बालाजी को इलाज के लिए विल्लुपुरम सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।



दुर्घटना के कारण रेलवे ओवरपास पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुचारू किया गया। विल्लुपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।