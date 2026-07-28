Sri Ganganagar : पुलिस की कार ने 4 महिला पटवारियों को मारी टक्कर, 2 घिसटती चली गईं, एसपी बोले- SI चला रहा था वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद दो महिलाएं कार के साथ कुछ दूरी तक घिसटती चली गईं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को संभालकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। पीटीएस प्रशिक्षु गुरनाम बराड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सुनीता रानी और पूजा स्वामी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। इन घायलों को श्रीगंगानगर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इसमें एक की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई है।