Bharatpur : भरतपुर रेलवे प्लेटफार्म-4 का एक हिस्सा ढहा, पलटने से बची मालगाड़ी

Bharatpur News : भरतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 का एक हिस्सा सोमवार रात करीब 10.45 बजे अचानक ढह गया। इस घटना की चपेट में आई एक मालगाड़ी पलटने से बाल-बाल बच गई। आधी रात पटरी से मलबा हटाकर मालगाड़ी रवाना करने के प्रयास किया जा रहे थे। स्टेशन स्टाफ ने बताया कि यह घटना मालगाड़ी के प्लेटफार्म नंबर-4 की लूप लाइन से निकलने के दौरान हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मलबे से मालगाड़ी इंजन खराब हो गया था। बाद में नया इंजन मांगकर मालगाड़ी को प्लेटफार्म-5 से रात करीब 2.30 बजे रवाना किया गया।