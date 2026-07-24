Bharatpur Murder: लखनऊ जा रहे युवक की रेलवे स्टेशन पर हत्या, जीआरपी ने आरोपी को मौके से पकड़ा

भरतपुर। जिले के बंशी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद एक यात्री की जान ले बैठा। अवध एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर के दौरान दो यात्रियों के बीच हुई कहासुनी स्टेशन पहुंचने के बाद हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि एक युवक ने दूसरे के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया।