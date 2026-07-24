भरतपुर: फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान, इसी साल चीन से MBBS करके लौटा था

महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मथुरागेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा और फिर एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बेपुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। टे की मौत के बाद मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है।