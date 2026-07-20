Bharatpur : डीग में नोटिस के बाद भी नहीं हटा अवैध कब्जा, प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बुलडोजर से ध्वस्त किया अतिक्रमण

जानकारी के अनुसार सोमवार को क्षेत्र के गांव बूड़ली में तहसीलदार के नेतृत्व में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से दो मंजिला मकान को ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गांव बूड़ली में सड़क निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश कराने की मांग की गई थी। जिसपर तहसीलदार द्वारा मौके पर पैमाइश के दौरान सामने आया कि संबंधित मकान का कुछ हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि पर बना हुआ है।