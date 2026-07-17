Bharatpur : डीग में तेज गति कार के सामने अचानक आई 5 भैंसों की मौत, मालिक भी घायल

Bharatpur : डीग के पहाड़ी रोड पर बौलखेडा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन कार ने सड़क से गुजर रहे भैंसों के झुंड को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 भैंसों व एक पाड़ा की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से कबाड़ बन गया। इसके साथ ही इस हादसे की चपेट में आकर एक बाइक सवार दम्पती भी घायल हो गए। साथ ही भैंसों का मालिक भी वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया। जिनको कामवन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दो व्यक्तियों को गंभीर हालत में भरतपुर रैफर कर दिया। इस घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।