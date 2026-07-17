17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : डीग में तेज गति कार के सामने अचानक आई 5 भैंसों की मौत, मालिक भी घायल

Bharatpur : डीग के पहाड़ी मार्ग पर गांव बौलखेडा के निकट एक कार की चपेट में आने से 4 भैंस व पाड़ा की मौत हो गई। वहीं इसी हादसे में एक बाइक सवार दम्पती भी घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 17, 2026

Bharatpur Deeg speeding car collides with a herd of buffaloes 5 killing owner injured

Deeg : कामवन. कामवन के गांव बौलखेडा में घटनास्थल पर लगी भीड़। फोटो पत्रिका

Bharatpur : डीग के पहाड़ी रोड पर बौलखेडा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन कार ने सड़क से गुजर रहे भैंसों के झुंड को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 भैंसों व एक पाड़ा की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से कबाड़ बन गया। इसके साथ ही इस हादसे की चपेट में आकर एक बाइक सवार दम्पती भी घायल हो गए। साथ ही भैंसों का मालिक भी वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया। जिनको कामवन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दो व्यक्तियों को गंभीर हालत में भरतपुर रैफर कर दिया। इस घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पहाड़ी मार्ग स्थित गांव बौलखेडा के निकट बौखेडा निवासी रमन पुत्र मूलचंद अपनी भैसों को खेतों में हरा चारा खिलाकर घर ले जा रहा था कि कामवन की ओर से एक कार तेज गति से आ रही थी। कार की चपेट में आने से चार भैंसों व एक पाड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भैंस मालिक घायल हो गया। वहीं पहाड़ी की ओर से कामवन के गांव लेवडा लौट रहे बाइक सवार अली मोहम्मद पुत्र मुशी व इसकी पत्नी साइरा भैसों की चपेट में आने से घायल हो गई।

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेज रफ्तार में पहाड़ी की तरफ जा रही थी। अचानक मवेशी रोड पर आ गए और कार टकरा गई। कार में बैठे पति-पत्नी अंदर ही फंस गए। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने कांच तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और तुरंत पहाड़ी अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे के बाद बौलखेडा के पास पहाड़ी रोड पर जाम लग गया। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था। मौके पर पहाड़ी पुलिस ने पहुंचकर जाम को खुलवाया और हादसे की जांच में लग गई।

Madan Dilawar : स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में मदन दिलावर नाराज, चेताया- ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं

ये भी पढ़ें
Madan Dilawar is angry school girls stripping Warned such incidents will not be tolerated

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 01:13 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : डीग में तेज गति कार के सामने अचानक आई 5 भैंसों की मौत, मालिक भी घायल

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के डॉक्टर भतीजे की डिग्री से MP में 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था चाचा, वायरल हुई पोस्ट तो खुला पूरा राज

Fake Doctor Satish Chandra Sharma
भरतपुर

भरतपुर: जिस आंगन में साथ पले, उसी घर के लिए सगे भाई पर FIR, खून के रिश्ते में पड़ी दरार

Bharatpur News
भरतपुर

भरतपुर: मांग का सिंदूर पोंछा, उतारे मंगलसूत्र; शादी के कार्ड पर लिखा ‘स्वर्गीय’, 12 साल बाद जिंदा लौटा पति तो फफक पड़ी पत्नी

Bharatpur News
भरतपुर

राजस्थान में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा : 2 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा-यूपी में होती थी सप्लाई

Deeg Arms Factory
भरतपुर

Jaipur Club Murder: भरतपुर ओपन जेल से निकलकर जयपुर पहुंचे 3 कैदी, क्लब में लड़की को मारा थप्पड़ तो साथी ने ही कर दी हत्या

Bharatpur Open Jail
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.