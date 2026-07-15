राजस्थान में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा : 2 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा-यूपी में होती थी सप्लाई

राजस्थान के मेवात में बने अवैध हथियारों की सप्लाई दूसरे राज्यों में करने का खुलासा एक वर्ष पूर्व 27 मई 2025 को भी हुआ था। उस समय दिल्ली क्राइम ब्रांच ने डीग के पहाड़ी इलाके में चल रही अवैध हथियार बनाने की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी थी। वहां लगरपुरिया गिरोह की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई हुई थी। लगरपुरिया गिरोह के रोहित गहलोत ने दो देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस पहाड़ी के जुबेर से खरीदना कबूला था। इसके बाद एक अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डीग जिले में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। छह आरोपियों के पास से 18 तमंचे, हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें और औजार बरामद किए थे।