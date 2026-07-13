Rajasthan: भरतपुर की पथैना सरपंच स्नेहलता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदमुक्ति आदेश पर लगी रोक

Rajasthan Bharatpur Pathaina Sarpanch Snehlata: छोकरवाड़ा (भरतपुर): भरतपुर जिले की पथैना ग्राम पंचायत की सरपंच (प्रशासक) स्नेहलता के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार द्वारा सरपंच स्नेहलता को उनके पद से हटाने के लिए जो आदेश जारी किया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद सरपंच और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी ने राहत की सांस ली है।