Rajasthan Crime: व्यापारी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, यूपी से दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में एक घायल

दरअसल, 4 जुलाई की रात चिकसाना थाना क्षेत्र में मारुति नंदन बीएड कॉलेज के पास व्यापारी प्रमोद कुमार मित्तल पर लूट के इरादे से बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। गोली प्रमोद की पीठ में लगी और उनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान सेवर थाना क्षेत्र में अनाह गेट निवासी बर्तन व्यापारी चंद्रभान से पांच लाख रुपए से भरा बैग लूटने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया था।