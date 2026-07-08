डीग में रसद विभाग को ही बना लिया ‘बेडरूम’: बाहर भटकते रहे फरियादी, अंदर चादर तान सोते मिले इंस्पेक्टर

लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए। ड्यूटी के समय ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब रसद विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।