भरतपुर: बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख की लूट के इरादे से मारी थी गोली

शनिवार (4 जुलाई) की रात करीब 10:15 बजे बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रभान शर्मा को गोली मार दी थी। उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। जहां रविवार शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। सोमवार को जब मृतक का साला शव लेकर भरतपुर लौट रहा था, तो परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सेवर थाने के पास एंबुलेंस को जबरन कब्जे में ले लिया और शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजन न्याय की मांग को लेकर शव को कलेक्ट्रेट ले जाना चाहते थे।