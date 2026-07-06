Rajasthan: 6 साल की उम्र में जड़ता है 40 मीटर लंबे छक्के, अब तक तोड़ चुका 13 बल्ले, जानें कौन है भरतपुर का तारुष शर्मा

Tarush Sharma Bharatpur Cricket: भरतपुर: क्रिकेट में बड़े-बड़े बल्लेबाज बनने से पहले खिलाड़ी हजारों गेंदों का सामना करते हैं। लेकिन भरतपुर का छह वर्षीय तारुष शर्मा इस मायने में सबसे अलग है। उम्र अभी यूकेजी की किताबें पढ़ने की है, लेकिन बल्ला ऐसा चलता है कि नेट पर बड़े खिलाड़ी भी हैरान रह जाते हैं। उसके दिन की शुरुआत क्रिकेट से होती है और अंत भी क्रिकेट पर ही। रोज करीब 1100 गेंदें खेलना, अंडर-19 खिलाडियों के साथ नेट अभ्यास और 40 मीटर लंबे छक्के जडना इस नन्हे बल्लेबाज की रोजमर्रा की कहानी है। यही वजह है कि भरतपुर के क्रिकेट गलियारों में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है 'तारुष शर्मा'।