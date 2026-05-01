RCA Decision : राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों को मिला बड़ा गिफ्ट, TA-DA में 100 फीसदी वृद्धि का फैसला मंजूर

RCA Decision : राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा गिफ्ट मिला। आरसीए एडहॉक संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव, सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, अर्जुन मेघवाल और अरिष्ट सिंघवी ने सर्वसम्मति से आरसीए की और से आयोजित की जाने वाली सभी आयु वर्ग की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं व गतिविधियों में भाग लेने वाले राज्य के सभी पुरुष/महिला खिलाड़ियों के टीए व डीए में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ेगा और ज्यादा जोश के साथ खेलेंगे।