राजस्थान होमगार्ड भर्ती: 4 लाख में नौकरी का आरोप, CMO तक मामला पहुंचते ही मचा हड़कंप

पहले होमगार्ड्स को ड्यूटी आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायत भी सामने आती रही है। ड्यूटी आवंटन और हटाने के मामले में हाल ही दो अधिकारी ट्रैप किए गए। इसके अलावा एक उच्च अधिकारी की सम्पत्ति आय से अधिक होने को लेकर भी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंची थी, जिसे गृह विभाग ने उचित कार्रवाई के लिए होमगार्ड महानिदेशक को भेज दिया था। होमगार्ड के 3842 पदों की यह भर्ती 2022 की है, जिस पर पहले कोर्ट का स्टे चल रहा था।