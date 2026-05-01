Nautapa 2026: राजस्थान में नौतपा दूसरी बार भी फेल! जानें कब शुरू होगी प्री-मानसून की बारिश

जयपुर में गर्मी का मौसम सामान्यतया पर मार्च से मई तक रहता है। इस दौरान दिन बहुत गर्म और शुष्क होते हैं। मई सबसे गर्म महीना होता है, जिसमें अधिकतम तापमान 42 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। जून में भी पारे में उतार चढ़ाव रहने पर मौसम गर्म रहता है लेकिन लेकिन प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने पर गर्मी के तेवर नर्म रहते हैं। इस वर्ष राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की हो रही आवाजाही के कारण अंधड़- बारिश का दौर रुक रुक कर चलने से प्रदेश के पूर्वोत्तर जिलों में लू का दौर अब तक सक्रिय नहीं रह पाया है। हालांकि पश्चिमी मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से आमजन पस्त है।