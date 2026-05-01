बुद्धः भारत मां के बेजोड, अनोखे व अनूठे मनीषी पुत्र

प्रथम योग, ज्ञान व ध्यान हमारे मन व तन को आभा से भर देंगे कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के माथे पर ऐसी स्वर्ण आभा उतर आई थी कि एक बार वह एक गांव से गुजरते थे और उन्हें देखकर एक ग्रामवासी ने पूछा कि क्या आप ईश्वर हैं? उन्होंने कहा नहीं, उसने फिर पूछा कि क्या आप कोई देवता हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो उसने पूछा कि तो क्या आप कोई संत हैं? उन्होंने कहा नहीं तो। तो उसने पूछा फिर आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक चेतना हूं और कुछ भी नहीं। उन्होंने पूरी विनम्रता से कहा कि यदि तुम्हें मुझमें कुछ दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैतन्य होने का परिणाम है।

द्वितीय, संवेदनशीलता मानव जीवन को सार्थक बनाती हैं बुद्ध प्राणी मात्र और जगत की सारी वनस्पति तक के प्रति इतनी संवेदनशीलता व करूणा से भर गए थे कि कहते हैं, एक बार एक गांव में रात्रि को ठहरने के बाद जब सवेरे उन्होंने प्रस्थान किया तो गांव वालों ने जल से भरा एक जलपात्र यात्रा के लिए उनके साथ किया। अभी उनका समूह पचास कदम ही चला था कि पगडंडी में उगे हुए एक पौधे को देखकर साथ चल रहे संन्यासी से जलपात्र लेकर सारा जल बुद्ध ने उस पौधे में उंडेल दिया। यह देखकर उनके प्रिय शिष्य आनन्द ने आवेश में उनसे पूछा कि यह आपने क्या किया? यात्रा लम्बी है, धूप चिलचिलाती है और हममें से किसी को भी प्यास लग सकती है और आपने सारा जल इस पौधे में ही उंडेल दिया। तो बुद्ध ने कहा आनन्द हममें से तो किसी को प्यास लग सकती थी लेकिन यह पौधा तो अभी प्यास से मरे जा रहा था। ऐसी संवेदना और करूणा से भरे हुए थे बुद्ध। शायद ऐसी संवेदना की पराकाष्ठा से प्रेरित होकर ही 15वीं शताब्दी के सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता ने वो भजन (जो पूज्य गांधी को भी बहुत प्रिय था) गाया था कि ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।’ उन्होंने एक बार आनन्द को कहा भी ‘यह तो सबको मालूम है कि सबके खून का रंग लाल होता है लेकिन मैं एक बात तुम्हें और कहता हूं कि ‘सबकी आंखांे के आंसू भी खारे होते हैं।’ आज के समाज में उनके कहे हुए वचन कितने प्रासंगिक हैं हम यह समझ सकते हैं।

