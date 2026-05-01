Worker Welfare:औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस चौकी, ईएसआई डिस्पेंसरी, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी विद्यालय और बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कामगारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

नए नियमों के तहत पुलिस चौकी के लिए अधिकतम 1 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी, जिस पर केवल 10 रुपए का एकमुश्त प्रतीकात्मक किराया लिया जाएगा और कोई सेवा शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह सरकारी विद्यालयों के लिए भी सर्विस एरिया में भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कामगारों के बच्चों को पास में ही शिक्षा मिल सकेगी।