College Admission: राजस्थान में UG एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी, 1 मई से आवेदन शुरू

Rajasthan Govt Colleges: जयपुर. राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-I) में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार भी राज्य के लाखों विद्यार्थियों के लिए BA, BSc और BCom कोर्स में दाखिले का रास्ता पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, छात्र-छात्राएं 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।