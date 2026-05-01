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College Admission: राजस्थान में UG एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी, 1 मई से आवेदन शुरू

Higher Education in Rajasthan: 15 मई तक भर सकेंगे फॉर्म, मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई का सुनहरा अवसर, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

May 01, 2026

Rajasthan Govt Colleges: जयपुर. राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-I) में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार भी राज्य के लाखों विद्यार्थियों के लिए BA, BSc और BCom कोर्स में दाखिले का रास्ता पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, छात्र-छात्राएं 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, जिससे विद्यार्थी घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी कॉलेजों में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें 12वीं कक्षा के अंकों को प्रमुख आधार माना जाएगा।

इस वर्ष भी राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी कॉलेजों में हजारों सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। खास बात यह है कि छात्रों को अपने पसंदीदा कॉलेज और विषय चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इसके साथ ही आरक्षण नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके।

प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा में छात्रों को अपने दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा करानी होगी। यदि कोई छात्र निर्धारित समय में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी सीट अगली मेरिट सूची के छात्रों को दे दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें और अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। साथ ही, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

यह प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। समय पर आवेदन कर छात्र अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।

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Updated on:

01 May 2026 03:30 pm

Published on:

01 May 2026 03:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / College Admission: राजस्थान में UG एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी, 1 मई से आवेदन शुरू

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