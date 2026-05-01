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श्रम की गरिमा और बढ़ती असमानताएं आखिर कब बदलेगा नजरिया?

सबसे कम कमाने वाले 10% मजदूर कुल मजदूरी का सिर्फ 0.5% हिस्सा पाते हैं, जबकि उच्च 10% को 38% मिलता है। श्रम क्षेत्र में विद्यमान यह असमानताएं श्रम की गरिमा को कम करती हैं।

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जयपुर

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Shaily Sharma

May 01, 2026

डॉ. हरीसिंह गौर- आधुनिकता का दर्शन भी में श्रम (कार्य) स्थल पर गरिमा को व्यक्ति की क्षमताओं के सम्मान, सशक्त अभिकरण और स्वायत्तता से जोड़ा जाता है। जहां श्रमिक कोई यंत्र अथवा साधन नहीं समझा जाता बल्कि उसे निर्णय लेने, कौशल विकसित करने और सम्मानजनक परिस्थितियों में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है।किन्तु हालिया संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट (2025) के अनुसार के मानव श्रम से निर्मित इस समाज में भी श्रम और श्रमिकों के संदर्भ जैसे श्रम की कीमत, मजदूरी, कार्य की गरिमा और श्रमिक अधिकार आदि में व्यापक असमानताएं हैं, जो चिंताजनक है।

मसलन निम्न आय वाले देशों में लगभग 22% मजदूर आधे से भी कम औसत मजदूरी पाते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम कमाती हैं। वैश्विक रूप से महिलाएं कुल श्रम आय का केवल 25-28% हिस्सा ही प्राप्त करती हैं। अनपेड (अवैतनिक) घरेलू और देखभाल कार्य को शामिल करने पर अंतर और बढ़ जाता है । लगभग 60% महिलाएं अनौपचारिक और असुरक्षित रोजगार से जुडी हैं। जहां इन्हें सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और संगठन का अधिकार नहीं होता है। गौरतलब है कि भारत में अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र का दायरा 80-85% तक पहुंचता है। महिलाओं की कुल श्रम आय का हिस्सा 35 वर्षों में मुश्किल से 0.4 प्रतिशत बढ़ा है, जो वर्तमान में केवल 28% है। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (2024-25) के अनुसार, दो-तिहाई देशों में मजदूरी असमानता घटी है, लेकिन कुल स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है। सबसे कम कमाने वाले 10% मजदूर कुल मजदूरी का सिर्फ 0.5% हिस्सा पाते हैं, जबकि उच्च 10% को 38% मिलता है। श्रम क्षेत्र में विद्यमान यह असमानताएं श्रम की गरिमा को कम करती हैं।

नि:संदेह श्रम, मानव अस्तित्व का मूलभूत आधार है, श्रम और श्रमिक केवल उत्पाद नहीं बल्कि मानवता के लिए रचनात्मक-ज्ञान संस्कृति है। वे उत्पादन, सेवा और उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक स्थिरता में योगदान देते हैं।मशीन-केंद्रित अर्थव्यवस्था श्रमिक को लागत मानती है, जबकि भारतीय दृष्टि उसे गरिमापूर्ण भागीदार मानती है। अत: विकसित भारत का पाथेय श्रम-केंद्रित होना चाहिए, न कि केवल पूंजी या मशीन पर निर्भर ।
दत्तोपंत ठेंगड़ी का नारा आज भी प्रासंगिक है, जो हमें याद दिलाता है कि विश्व-निर्माण वर्ग-संघर्ष से नहीं, बल्कि श्रम की गरिमा, सामाजिक समरसता और मानवीय रचनात्मकता से ही संभव है।

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Published on:

01 May 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / श्रम की गरिमा और बढ़ती असमानताएं आखिर कब बदलेगा नजरिया?

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