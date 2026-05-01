श्रम की गरिमा और बढ़ती असमानताएं आखिर कब बदलेगा नजरिया?

मसलन निम्न आय वाले देशों में लगभग 22% मजदूर आधे से भी कम औसत मजदूरी पाते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम कमाती हैं। वैश्विक रूप से महिलाएं कुल श्रम आय का केवल 25-28% हिस्सा ही प्राप्त करती हैं। अनपेड (अवैतनिक) घरेलू और देखभाल कार्य को शामिल करने पर अंतर और बढ़ जाता है । लगभग 60% महिलाएं अनौपचारिक और असुरक्षित रोजगार से जुडी हैं। जहां इन्हें सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और संगठन का अधिकार नहीं होता है। गौरतलब है कि भारत में अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र का दायरा 80-85% तक पहुंचता है। महिलाओं की कुल श्रम आय का हिस्सा 35 वर्षों में मुश्किल से 0.4 प्रतिशत बढ़ा है, जो वर्तमान में केवल 28% है। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (2024-25) के अनुसार, दो-तिहाई देशों में मजदूरी असमानता घटी है, लेकिन कुल स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है। सबसे कम कमाने वाले 10% मजदूर कुल मजदूरी का सिर्फ 0.5% हिस्सा पाते हैं, जबकि उच्च 10% को 38% मिलता है। श्रम क्षेत्र में विद्यमान यह असमानताएं श्रम की गरिमा को कम करती हैं।

