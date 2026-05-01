1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: अलर्ट…अलर्ट…अगले 2 घंटे इन जिलों में 60 किमी. प्रति घंटे से आने वाली आंधी, होगी बारिश

Rajasthan Weather: जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 01, 2026

dust storm

जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (नाउकास्ट) ने प्रदेश के कई जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

वहीं नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में भी मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। आगामी कुछ घंटों में मौसम का यह प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

प्रदेश में मौसम एक बार फिर ले रहा करवट

जयपुर। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर क्षेत्र के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपरी वायुमंडल में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे मौसम गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दो दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, मई के पहले सप्ताह में दोपहर बाद मौसम अचानक बदल सकता है। इस दौरान कई स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं के पास जाने से बचने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert 1 May: मई के पहले सप्ताह में आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश और आंधी की संभावना
जयपुर
Weather in Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: अलर्ट…अलर्ट…अगले 2 घंटे इन जिलों में 60 किमी. प्रति घंटे से आने वाली आंधी, होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Metro Phase-2: जयपुर मेट्रो फेज-2 को मिली रफ्तार, 918 करोड़ के प्रोजेक्ट से 12 किमी कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू

jaipur metro phase-2
जयपुर

जयपुर सीरियल ब्लास्ट : जिंदा बम मामले में दो आतंकियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Jaipur serial blast
जयपुर

Swachh Survekshan: स्वच्छ सर्वेक्षण में बाज़ी कौन मारेगा ? राजस्थान सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान

जयपुर

Indian Railway Alert: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, 3 से 15 मई तक 60 ट्रेनें प्रभावित, सफर से पहले जांचें स्टेटस

Indian Railway Alert
जयपुर

Worker Welfare:औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.