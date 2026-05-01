IMD Alert: अलर्ट…अलर्ट…अगले 2 घंटे इन जिलों में 60 किमी. प्रति घंटे से आने वाली आंधी, होगी बारिश

जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (नाउकास्ट) ने प्रदेश के कई जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।