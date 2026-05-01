IMD Alert 1 May: मई के पहले सप्ताह में आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश और आंधी की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा, मध्य क्षोभमंडल में एक अन्य ट्रफ भी सक्रिय है, जिसका असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ रहा है। पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है, जिससे मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है।