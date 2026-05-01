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Summer Special Train: गर्मियों में बढ़ी भीड़ के बीच रेलवे की पहल, जयपुर से इन रेलवे स्टेशनों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें

Railway News: ग्रीष्मावकाश में यात्रियों को राहत: तीन एकतरफा स्पेशल ट्रेनें शुरू। समर सीजन में सफर आसान: जयपुर होते हुए चलेंगी विशेष रेल सेवाएं।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

May 01, 2026

special trains 2026: जयपुर. ग्रीष्मावकाश के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से तीन एकतरफा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेनें गुजरात से चलकर जयपुर होते हुए कोलकाता और हावड़ा तक जाएंगी, जिससे राजस्थान सहित उत्तर भारत के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

पहली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09401 भुज-कोलकाता के बीच चलाई जा रही है। यह ट्रेन 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को भुज से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। शुक्रवार सुबह 5:15 बजे जयपुर पहुंचेगी और 5:25 बजे प्रस्थान कर शनिवार दोपहर 3:10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह ट्रेन गांधीधाम, पालनपुर, आबूरोड, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, टूंडला, कानपुर क्षेत्र, प्रयागराज मार्ग होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

दूसरी स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09501 राजकोट-कोलकाता के बीच संचालित होगी। यह ट्रेन 30 अप्रैल को शाम 5 बजे राजकोट से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:07 बजे जयपुर पहुंचेगी। यहां से 7:17 बजे रवाना होकर शनिवार शाम 5:10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। इस ट्रेन का मार्ग भी लगभग समान रहेगा और यह कई महत्वपूर्ण स्टेशनों को कवर करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

तीसरी विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 09403 साबरमती-हावड़ा के बीच चलाई जा रही है। यह ट्रेन 1 मई 2026, शुक्रवार को शाम 6 बजे साबरमती से रवाना होगी और शनिवार सुबह 4:20 बजे जयपुर पहुंचेगी। यहां से 4:30 बजे प्रस्थान कर रविवार दोपहर 3:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कोच लगाए गए हैं। भुज-कोलकाता ट्रेन में 9 शयनयान, 7 साधारण, 1 कुर्सीयान और 2 गार्ड डिब्बे होंगे। राजकोट-कोलकाता ट्रेन में 10 शयनयान, 7 साधारण और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं। वहीं साबरमती-हावड़ा ट्रेन में 11 शयनयान, 4 साधारण, 1 कुर्सीयान और 2 गार्ड डिब्बे लगाए गए हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ग्रीष्मावकाश में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होती है, खासकर लंबी दूरी के रूट पर। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए राहत भरा कदम है। इससे न केवल कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि यात्रा भी अधिक आरामदायक होगी।

यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय से अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इन विशेष ट्रेनों का लाभ उठाएं। आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं।

ग्रीष्मावकाश स्पेशल ट्रेनों का विवरण

गाड़ी संख्यारूटप्रस्थान (मूल स्टेशन)जयपुर आगमनजयपुर प्रस्थानअंतिम गंतव्य आगमनकोच संरचना
09401भुज - कोलकाता30 अप्रैल, 15:30 बजे05:15 बजे (शुक्रवार)05:25 बजे15:10 बजे (शनिवार)09 शयनयान, 07 साधारण, 01 कुर्सीयान, 02 गार्ड
09501राजकोट - कोलकाता30 अप्रैल, 17:00 बजे07:07 बजे (शुक्रवार)07:17 बजे17:10 बजे (शनिवार)10 शयनयान, 07 साधारण, 02 गार्ड
09403साबरमती - हावड़ा01 मई, 18:00 बजे04:20 बजे (शनिवार)04:30 बजे15:30 बजे (रविवार)11 शयनयान, 04 साधारण, 01 कुर्सीयान, 02 गार्ड

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Updated on:

01 May 2026 09:24 am

Published on:

01 May 2026 09:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Summer Special Train: गर्मियों में बढ़ी भीड़ के बीच रेलवे की पहल, जयपुर से इन रेलवे स्टेशनों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें

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