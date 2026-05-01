Summer Special Train: गर्मियों में बढ़ी भीड़ के बीच रेलवे की पहल, जयपुर से इन रेलवे स्टेशनों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें

special trains 2026: जयपुर. ग्रीष्मावकाश के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से तीन एकतरफा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेनें गुजरात से चलकर जयपुर होते हुए कोलकाता और हावड़ा तक जाएंगी, जिससे राजस्थान सहित उत्तर भारत के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।