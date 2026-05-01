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Rajasthan News : गुजरात की धरती से राजस्थान के लिए ‘मेगा प्लान’, CM भजनलाल ने निवेशकों को दिया ‘एग्री-बिजनेस’ का न्यौता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहमदाबाद इन्वेस्टर मीट में राजस्थान को देश का अगला 'एग्री-बिजनेस पावरहाउस' बनाने का शंखनाद कर दिया है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 01, 2026

CM Bhajan lal Sharma

CM Bhajan lal Sharma

राजस्थान की कृषि संरचना और औद्योगिक निवेश की दिशा में 30 अप्रैल की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कर्मस्थली अहमदाबाद में आयोजित 'ग्राम-2026' इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजस्थान अब केवल बाजरा और सरसों उगाने वाला राज्य नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल एग्री-बिजनेस हब' बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुँचकर उन्हें 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।

गुजरात मॉडल की धरती पर 'राइजिंग राजस्थान' की गूँज

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'गुजरात मॉडल' का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह गुजरात ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, राजस्थान भी उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहा है।

  • कृषि की विविधता: सीएम ने बताया कि बाजरा, सरसों, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी है और यही विविधता निवेशकों के लिए मुनाफे का बड़ा अवसर है।
  • निवेश के नए द्वार: एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और एआई (AI) आधारित खेती जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए राजस्थान अब पूरी तरह तैयार है।

फूड प्रोसेसिंग और एमओयू, धरातल पर उतरता निवेश

अहमदाबाद मीट महज चर्चा का केंद्र नहीं रही, बल्कि यहाँ ठोस निवेश के समझौतों पर मुहर लगी:

  1. साढ़े तीन हजार करोड़ का निवेश: राजस्थान में अब तक 1500 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में 3500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है।
  2. 39 फूड पार्कों की तैयारी: प्रदेश में प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 39 फूड पार्कों की परिकल्पना की गई है, जिनमें से 34 स्थानों पर भूमि भी चिन्हित की जा चुकी है।
  3. सेक्टर स्पेसिफिक एमओयू: डेयरी, स्पाइस प्रोसेसिंग और एग्रो-पार्क क्षेत्र से जुड़े कई एमओयू अहमदाबाद में एक्सचेंज किए गए।

क्या 'डबल इंजन' की सरकार बदल देगी राजस्थान की किस्मत?

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और जल संसाधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण देते हुए एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 44 हजार करोड़ के एमओयू में से 10 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

  • ऊर्जा में आत्मनिर्भरता: 8,670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि और 24 जिलों के किसानों को दिन में बिजली देना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है।
  • सड़कों का जाल: 2 साल में 46 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास राजस्थान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ने का काम करेगा।

राजस्थान फाउंडेशन के 'अहमदाबाद चैप्टर' का शुभारंभ

प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने 'राजस्थान फाउंडेशन' के अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि प्रवासी उद्यमी राजस्थान के अनुभव और निवेश के साथ मरुधरा की समृद्धि के भागीदार बनें।

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Published on:

01 May 2026 10:03 am

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