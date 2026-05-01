Rajasthan News : गुजरात की धरती से राजस्थान के लिए ‘मेगा प्लान’, CM भजनलाल ने निवेशकों को दिया ‘एग्री-बिजनेस’ का न्यौता

राजस्थान की कृषि संरचना और औद्योगिक निवेश की दिशा में 30 अप्रैल की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कर्मस्थली अहमदाबाद में आयोजित 'ग्राम-2026' इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजस्थान अब केवल बाजरा और सरसों उगाने वाला राज्य नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल एग्री-बिजनेस हब' बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुँचकर उन्हें 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।