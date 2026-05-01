Rajasthan News : गुजरात की धरती से राजस्थान के लिए ‘मेगा प्लान’, CM भजनलाल ने निवेशकों को दिया ‘एग्री-बिजनेस’ का न्यौता

CM Bhajan lal Sharma
राजस्थान की कृषि संरचना और औद्योगिक निवेश की दिशा में 30 अप्रैल की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कर्मस्थली अहमदाबाद में आयोजित 'ग्राम-2026' इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजस्थान अब केवल बाजरा और सरसों उगाने वाला राज्य नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल एग्री-बिजनेस हब' बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुँचकर उन्हें 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'गुजरात मॉडल' का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह गुजरात ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, राजस्थान भी उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहा है।
अहमदाबाद मीट महज चर्चा का केंद्र नहीं रही, बल्कि यहाँ ठोस निवेश के समझौतों पर मुहर लगी:
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और जल संसाधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण देते हुए एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 44 हजार करोड़ के एमओयू में से 10 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने 'राजस्थान फाउंडेशन' के अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि प्रवासी उद्यमी राजस्थान के अनुभव और निवेश के साथ मरुधरा की समृद्धि के भागीदार बनें।
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