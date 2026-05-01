Jobs: सरकारी कॉलेजों में संविदा पर 3540 भर्ती शुरू, 5 मई से आवेदन, मिलेगा 28,850 रुपए मासिक वेतन

Govt College Jobs: जयपुर.राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सरकारी कॉलेजों में टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (Raj-CES) के तहत की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 मई 2026 से 3 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।