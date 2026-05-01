जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग… हवा में ही 3 फ्लाइट करनी पड़ी होल्ड

बीते 27 अप्रेल को खराब मौसम का सबसे बुरा असर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर पड़ा। अहमदाबाद से आई इंडिगो की फ्लाइट 6 ई-7131 और मुंबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आई एक्स-1219 को घंटों जयपुर के आसमान में चक्कर लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उन्हें दिल्ली डायवर्ट किया गया।

सबसे अजीब स्थिति इंदौर से आई इंडिगो फ्लाइट 6 ई-7745 के यात्रियों के साथ हुई। जयपुर पहुंचने के बाद भी मौसम साफ नहीं होने पर पायलट विमान को वापस इंदौर ले गया, जिससे यात्री जयपुर उतरने के बजाय वापस अपने शुरुआती स्टेशन पर पहुंच गए।