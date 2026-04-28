Jaipur Airport: जयपुर में लैंडिंग फेल, इंदौर की फ्लाइट वापस लौटी इंदौर, आंधी के कारण तीन फ्लाइट्स डायवर्ट

रात के समय जयपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त दहशत में आ गए, जब मुंबई से आई एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-413 ने लैंडिंग की कोशिश की। पायलट ने टायर रनवे पर टच कर दिए थे, लेकिन तेज हवा के झोंके के कारण अचानक विमान को फिर से हवा में उठाना पड़ा। इसके बाद करीब एक घंटे तक यह विमान आसमान में गोल-गोल घूमता रहा। वहीं आबूधाबी से आए एतिहाद एयरवेज के विमान ने भी लैंडिंग से पहले आसमान में 8 चक्कर लगाए। धूल भरी आंधी और जीरो विजिबिलिटी के कारण यात्रियों में घबराहट का माहौल रहा, हालांकि मौसम थोड़ा शांत होने पर कई विमानों को सुरक्षित लैंड कराया गया।