जयपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज; पुलिस बोली- ‘800 से अधिक लोग न जुटें’

Abhijit Dipke in Jaipur: नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आज सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध-प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके रविवार रात 1:30 बजे जयपुर पहुंच गए। हालांकि, शनिवार को पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया था। फिर रविवार शाम 4: 32 बजे सशर्त अनुमति जारी कर दी। 800 से अधिक लोगों के एक साथ रहने की बात अनुमति में लिखी है। साथ ही शर्तों में कोई डीजे नहीं, कोई रैली नहीं और ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं शामिल है। कॉकरोच जनता पार्टी दोपहर 3 बजे से प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का मकसद बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।