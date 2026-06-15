14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जयपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज; पुलिस बोली- ‘800 से अधिक लोग न जुटें’

जयपुर में Cockroach Janta Party का प्रदर्शन आज, अभिजीत दीपके पहुंचे जयपुर, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Satya Brat Tripathi

Jun 15, 2026

abhijit dipke arrives in Jaipur for cockroach janta party protest.

कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके। (Photo- Patrika)

Abhijit Dipke in Jaipur: नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आज सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध-प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके रविवार रात 1:30 बजे जयपुर पहुंच गए। हालांकि, शनिवार को पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया था। फिर रविवार शाम 4: 32 बजे सशर्त अनुमति जारी कर दी। 800 से अधिक लोगों के एक साथ रहने की बात अनुमति में लिखी है। साथ ही शर्तों में कोई डीजे नहीं, कोई रैली नहीं और ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं शामिल है। कॉकरोच जनता पार्टी दोपहर 3 बजे से प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का मकसद बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।

इस संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाएं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है।

वहीं, इस कार्यक्रम संयोजक दीपक बालियान ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी लोकतांत्रिक यानी सीजेपी मूल्यों में विश्वास रखने वाला संगठन है। कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का निर्णय लिया गया है। सभी नियमों एवं शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया इंचार्ज अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि प्रमुख शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, पूर्व सांसद पं रामकिशन के बेटे संजय भी कार्यक्रम में रहेंगे।

सोनम वांगचुक भी आएंगे

जयपुर के शहीद स्मारक में सोमवार को आयोजित होने वाले विरोध-प्रदर्शन में प्रमुख शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, पूर्व सांसद पं रामकिशन के बेटे संजय भी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम संयोजक दीपक बालियान ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला संगठन है। पार्टी शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का निर्णय लिया गया है। सभी नियमों एवं शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए हम प्रदर्शन करेंगे।

NEET Re-Exam 2026: नीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक, कलक्टर-एसपी को सख्त निर्देश

ये भी पढ़ें
CM Bhajan Lal

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jun 2026 02:54 am

Published on:

15 Jun 2026 02:48 am

Hindi News / National News / जयपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज; पुलिस बोली- ‘800 से अधिक लोग न जुटें’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की, बोले- ‘हम हिटलर की तरह नहीं’

Mohan Bhagwat speaks on Pakistan dialogue
राष्ट्रीय

AI पर जल संकट: भारत में डेटा सेंटरों की पानी खपत 150 से बढ़कर 358 अरब लीटर तक पहुंचने का अनुमान

AI latest news
राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का असर, दंगों-हत्याओं के मामलों में आई गिरावट, जानिए किस राज्य में यूपी से भी कम है क्राइम?

India
राष्ट्रीय

TMC Crisis: बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ज्वाइन करने पर आ गया टीएमसी नेता का रिएक्शन, लीगल एक्शन की कह दी बात

mamata banerjee
राष्ट्रीय

‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी’ ज्वाइन करने के बाद काकोली घोष ने दे दी एक और बड़ी जानकारी, TMC में और बढ़ी हलचल

TMC Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.