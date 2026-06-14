TMC Crisis: बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ज्वाइन करने पर आ गया टीएमसी नेता का रिएक्शन, लीगल एक्शन की कह दी बात



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि टीएमसी के 20 सांसदों ने अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से पत्र भी सौंप दिया है। उनका दावा है कि यह संख्या पार्टी के कुल लोकसभा सांसदों के दो-तिहाई से अधिक है, इसलिए उनका विलय संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप माना जाना चाहिए। काकोली घोष दस्तिदार ने कहा कि सभी सांसदों ने मिलकर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे।