‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी’ ज्वाइन करने के बाद काकोली घोष ने दे दी एक और बड़ी जानकारी, TMC में और बढ़ी हलचल

एक सांसद ने बताया- लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। यह घटना टीएमसी के अंदरूनी कलह को बाहर ला दी है और 2026 के बाद की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है।