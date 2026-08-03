अमित शाह संसद से गायब क्यों? विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, गृह मंत्री से जवाब की मांग

Ram Mandir Donation Theft Issue: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर संसद में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार दोनों मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी बीच राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से सदन में दोनों मुद्दों पर जवाब की मांग की है। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर सदन में अमित शाह की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया।