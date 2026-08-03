Bankipur Results: जीत से पहले कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को दी बधाई, कहा- मुझे उम्मीद है वे सभी वादे पूरा करेंगे

प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और बदलाव जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। कांग्रेस सांसद ने ठीक यही इशारा किया कि अगर वादे पूरे हुए तो जनता साथ देगी। यह सीट पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी, जो अब राज्यसभा सांसद हैं। भाजपा इसे अपने कब्जे में रखना चाहती थी। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।