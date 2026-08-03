Jharkhand Student Protest: रांची में शुरू हुआ ‘जंतर-मंतर’ जैसा अनशन, सोनम वांगचुक की तरह भूख हड़ताल पर कौन बैठा?

Jharkhand Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन किया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी। इसी आंदोलन की तर्ज पर अब झारखंड में भी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल, प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन तेज रहो गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को CJP का समर्थन मिला हुआ है।