Bankipur Result: तीसरे राउंड की गिनती के बाद भी प्रशांत किशोर BJP से आगे, समर्थकों का बढ़ा उत्साह, कहा- हमने जमीन पर काम किया

बता दें कि बांकीपुर में भाजपा और जन सुराज के बीच कांटे की टक्कर है। पहले सियासी गलियारों में यह खबरें थी कि बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन दो राउंड की गिनती के आंकड़े जो सामने आए हैं, उससे साफ है कि राजद मुकाबले में नहीं है। अब तक उसे काफी कम वोट मिले हैं।