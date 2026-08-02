Bankipur By-Poll: काउंटिंग से पहले शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर तो BJP ने घेरा, कहा- हार के डर से ड्रामा कर रहे

जदयू के महासचिव श्याम रजक ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा- वे अपना ड्रामा करेंगे लेकिन यह फ्लॉप ही होगा। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में डाल दिया है। एनडीए, भाजपा और नीरज कुमार सिन्हा की जीत पक्की है। श्याम रजक ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर हार के बाद अक्सर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। जनता इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती।