‘अदालत ने कभी दोषी नहीं ठहराया, फिर भी शहर से निकाल दिया गया’, 19 साल बाद कोलकाता में छलका तस्लीमा नसरीन का दर्द

बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कोलकाता में भावुक नजर आईं। शनिवार शाम एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ शहर नहीं लौटी हूं, बल्कि अपनी जिंदगी के एक खोए हुए अध्याय में भी लौटी हूं।" उन्होंने कहा, "मैं 19 साल से कोलकाता से यह कहना चाहती थी। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा दी गई और शहर से निकाल दिया गया। यूरोप ने मुझे नागरिकता और रहने की जगह दी, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे दोनों बंगाल में रहने के लिए थोड़ी-सी भी जगह नहीं मिल सकी।"