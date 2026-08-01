हनी ट्रैप के जरिए नेताओं तक पहुंच बनाने की साजिश, संदिग्ध आतंकी की सहयोगी महिला झारखंड से गिरफ्तार

हमीम मंडल के बारे में जानकारी मिली है कि वह पूर्व बर्धमान जिले के कुसुमग्राम का निवासी है और हावड़ा के पिलखाना क्षेत्र में एक रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में बारकोड लगाने का काम करता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह पर्दे के पीछे कथित रूप से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल था और न्यूटाउन इलाके में भी उसकी आवाजाही थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आईएसआई की ओर से पश्चिम बंगाल के विभिन्न भाजपा और आरएसएस नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। हमीम की भूमिका इस साजिश में क्या थी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने का दावा किया गया है।