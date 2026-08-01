तस्लीमा नसरीन की घर वापसी या सियासी संदेश? 18 साल बाद कोलकाता पहुंचीं निर्वासित लेखिका

तस्लीमा नसरीन की 18 साल बाद कोलकाता वापसी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बीजेपी ने उनकी वापसी का स्वागत किया है, जबकि माकपा (CPI-M) ने इस पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि उन्हें साहित्यिक योगदान के कारण नहीं, बल्कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रति उनके कथित समर्थन की वजह से बुलाया गया है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने 2025 में संसद में तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल लौटने की अनुमति देने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा, "मैं पहले भी कह चुका हूं कि तस्लीमा नसरीन को बंगाल आना चाहिए। आयोजकों की पहल से आखिरकार यह संभव हो पाया है। मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहा हूं।" वहीं, 2007 में कोलकाता के मेयर रहे CPI(M) के वरिष्ठ नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने उनकी वापसी पर आपत्ति जताते हुए कहा, "उन्हें उनकी किताबों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वे वर्षों से बीजेपी और RSS के पक्ष में बोलती रही हैं।"