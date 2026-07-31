पश्चिम बंगाल: घर से निकले 28.5 करोड़ और 15 किलो सोना, अलमारियों में छिपा था खजाना, डकैती जांच में खुला राज

गिरफ्तारी के समय पुलिस ने मीनार मंडल से बरामद नकदी और सोने के स्रोत के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर, उसके बेटे ने दावा किया कि उसे घर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना रखे होने की जानकारी नहीं थी। हालांकि, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान मीनार मंडल ने स्वीकार किया कि बरामद नकदी और सोना कथित तौर पर टुल्लू मंडल के आपराधिक नेटवर्क से संबंधित है। मीनार की पत्नी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि यह धन उनका नहीं है और संभवतः टुल्लू मंडल का हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले एक वर्ष से यह पैसा उनके घर में रखा जा रहा था।