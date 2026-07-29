‘मैं किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं’ भर्ती घोटाले में ED के समक्ष पेश हुए TMC के बागी विधायक मदन मित्रा

Kolkata News : कोलकाता। टीटागढ़ नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक मदन मित्रा बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। दोपहर करीब 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचने पर मदन मित्रा ने मीडिया से कहा कि मैं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूं। ईडी ने बुलाया है, इसलिए उनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि एक साथ कई सवाल पूछे जाने से जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले ईडी उनके परिवार के तीन सदस्यों- पत्नी अर्चना मित्रा और दोनों पुत्र शुभरूप तथा स्वरूप मित्रा से अलग-अलग दिनों में पूछताछ कर चुकी है।