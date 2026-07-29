‘लव जिहाद’ नहीं, दोनों अपने-अपने धर्म का पालन करेंगे; मुस्लिम युवक से शादी की इच्छुक हिंदू युवती को पश्चिम बंगाल HC ने दी सुरक्षा

याचिका के अनुसार, 31 साल की प्राइवेट ट्यूटर युवती और 35 साल के कारोबारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने वाले थे। युवती का आरोप है कि 22 जुलाई को शादी का नोटिस जारी होने के बाद खुद को एक दक्षिणपंथी संगठन का सदस्य बताने वाले दो लोग उसके घर पहुंचे और विवाह रद्द करने का दबाव बनाने लगे। जब उसने इनकार किया तो अगले दिन, 23 जुलाई को उसके पिता को उनकी दुकान से जबरन उठा लिया गया और शादी न करने की लिखित गारंटी देने के लिए मजबूर किया गया। लगातार मिल रही धमकियों और दबाव के कारण युवती को अपनी छोटी बहनों और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए घर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों से एक हलफनामे पर भी हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें यह लिखा गया कि युवती अब घर में प्रवेश नहीं करेगी।