ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस की बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा

कांग्रेस ने करीब 15 वर्षों बाद मंगलवार को ऐतिहासिक शहीद मीनार मैदान में शहीद समागम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रेन, बस और निजी वाहनों से कोलकाता पहुंचे। पार्टी ने इस आयोजन को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ अपने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी पेश किया। पार्टी ने 21 जुलाई 1993 के महाकरण अभियान के दौरान हुई पुलिस फायरिंग की घटना को लेकर न्याय की मांग दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन गृह सचिव मनीष गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रतीकात्मक रूप से उनका चित्र मंच पर रखकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था और इस मामले में आज तक न्याय नहीं मिल सका है। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बसों में तोड़फोड़ की गई और कई स्थानों पर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका गया। कैनिंग रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का भी आरोप लगाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।