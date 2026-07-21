12 साल की उम्र में उठाई बंदूक, आज रोटी के लिए तरस रही पूर्व माओवादी शोभा मुंडा, जानिए पूरी कहानी

झाड़ग्राम जिले के बेलपहाड़ी थाना क्षेत्र के माजुगोड़ा गांव की रहने वाली चंदना सिंह की उम्र जब महज 12 साल थी, तब घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। मजबूरी में उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात माओवादी नेता मदन महतो से हुई और धीरे-धीरे वह संगठन से जुड़ गईं। संगठन ने उन्हें नया नाम 'शोभा मुंडा' दिया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। किताबों की जगह बंदूक ने ले ली और जंगल ही उनका ठिकाना बन गया।